PAINEL DE IDEIAS

A Hospitalidade

Continuamos a acreditar que vale a pena ajudar a voltar para casa quem assim desejar, sempre com os cuidados que cada caso exige, e acolher com respeito e dignidade quem fica

por Evandro Pelarin
Publicado em 17/08/2026 às 19:33Atualizado em 17/08/2026 às 19:43
Fonte preferida no Google
Evandro Pelarin (Divulgação)
Galeria
Evandro Pelarin (Divulgação)
Ouvir matéria

Quase metade das pessoas em situação de rua daqui vem de outros municípios. Umas apenas passariam por Rio Preto, importante entroncamento rodoviário, e acabam ficando. Outras chegam movidas pela esperança de uma vida nova. Muitas, contudo, terminam capturadas pelas drogas. Há quem pregue a expulsão sumária dessas pessoas, pelos transtornos que algumas causam no espaço público. Essa aversão, que não é de todos, somada ao sucesso do filme de Nolan, levou-me a revisitar a Odisseia, que é também uma reflexão sobre as formas de receber o estrangeiro. Passei a me perguntar de quem mais nos aproximamos entre os povos e divindades que Ulisses e seus marinheiros encontraram no tormentoso regresso de Troia.

Os lotófagos são cordiais, mas dão aos viajantes a flor de lótus, que lhes retira a vontade de prosseguir; talvez o crack dos nossos dias, que priva tanta gente do governo sobre a própria vida. Os ciclopes e os lestrigões devoram alguns dos companheiros de Ulisses: negam a xenía, antiga lei grega da hospitalidade. Da mesma raiz, xénos, vem a xenofobia; da mesma palavra, dois sentidos opostos, que dependem do anfitrião. Éolo acolhe bem uma única vez: recebe os marujos com fartura e os expulsa quando retornam em pior estado. Circe julga quem chega: transforma alguns deles em porcos e depois lhes restitui a forma humana. A deusa Calipso é uma excelente anfitriã, mas nega a liberdade de partir.

Perdidos os navios e os companheiros, Ulisses conserva a obstinação de regressar à família e recusa a imortalidade oferecida por Calipso. Mal deixa a ilha dela numa jangada, Posêidon, deus do mar e pai do ciclope que ele cegara para escapar, desencadeia contra ele todos os ventos. O mastro se rompe, a embarcação se desfaz. As vestes que lhe restavam, encharcadas, arrastam-no para o fundo, obrigando-o a abandoná-las. Surge então Leucoteia, divindade marinha, e lhe empresta o próprio véu, que não o livra do naufrágio, mas, atado ao peito, resguarda o coração onde permanece vivo o anseio de voltar para casa.

Nu e quase morto, Ulisses alcança a terra dos feácios, última parada antes de Ítaca, a sua ilha. Chega apenas com aquilo que o véu protegia. Banham-no, vestem-no, alimentam-no e o fazem sentar-se à mesa do rei. Só depois lhe perguntam quem é. E, quando decidem levá-lo de barco até Ítaca, conhecem o preço: Posêidon transformará em pedra um de seus navios justamente por escoltarem estrangeiros. Ainda assim, ordenam a viagem. No retorno, à vista do porto, a embarcação é petrificada. Então, cessam as escoltas.

Na missa do PopRuaJud de junho de 2026, sob as tendas do Centro Pop, o Padre Ernesto recordou uma mulher de trinta anos, muito magra e debilitada, que, no primeiro mutirão, em 2022, nos pedira com insistência ajuda para voltar à sua cidade, no Mato Grosso, após anos vagando sem rumo. Feita a avaliação médica para a viagem e restabelecido o contato com a família, decidimos ajudá-la, sem julgamentos sobre o passado. Compramos a passagem e a deixamos partir. Quatro ou cinco dias depois, soubemos que havia morrido, entre os seus, e não sozinha a mil quilômetros de casa.

Gostaria de estar certo ao concluir que somos um pouco feácios, que acolheram Ulisses e o escoltaram; e um pouco Leucoteia, que não podia salvá-lo da morte, mas preservou o que ainda lhe restava de mais precioso: o desejo ardente de voltar para casa. Num ponto, porém, fomos além. Quando o navio virou pedra, encerraram as escoltas. Nós não. Continuamos a acreditar que vale a pena ajudar a voltar para casa quem assim desejar, sempre com os cuidados que cada caso exige, e acolher com respeito e dignidade quem fica, muitas vezes tão vulnerável quanto o náufrago de Homero. No dia 15 de novembro de 2026 faremos o décimo quarto mutirão.

EVANDRO PELARIN

Juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto. Escreve quinzenalmente neste espaço às terças-feiras.