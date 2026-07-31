A força dos eventos impulsionando a tecnologia

Que a tecnologia é crucial para a área de eventos é inegável. A cada dia, são descobertos novos caminhos, equipamentos, abordagens e estratégias para proporcionar melhores e mais surpreendentes experiências para quem participa de eventos. Sustentabilidade, propósito e inovação são as palavras de ordem para as pessoas que, como nós, vivem o dia a dia desse mercado tão apaixonante e desafiador.

Mas, e o contrário? Qual é a importância da área de eventos para impulsionar a tecnologia?

A resposta está justamente no poder de conexão que os eventos proporcionam. É nos encontros presenciais que ideias deixam de ser apenas conceitos para se transformarem em soluções, parcerias e negócios. Empresas apresentam suas inovações, startups encontram investidores, profissionais compartilham conhecimento, universidades aproximam a pesquisa do mercado e organizações identificam oportunidades de colaboração. Os eventos funcionam como verdadeiros catalisadores da inovação, acelerando o desenvolvimento tecnológico e fortalecendo todo o ecossistema.

Em um mundo cada vez mais digital, o contato humano continua sendo insubstituível quando o objetivo é criar relacionamentos, gerar confiança e estimular novas oportunidades. Uma conversa durante uma feira de negócios, uma palestra inspiradora ou um networking estratégico podem dar origem a projetos capazes de transformar empresas, cidades e até setores inteiros da economia.

É exatamente esse ambiente que o Rio Preto Tech Summit vem construindo ao longo de suas cinco edições. Consolidado como o maior evento de tecnologia do interior paulista, o Tech Summit reúne empresas, startups, especialistas, estudantes, investidores e lideranças para promover conhecimento, fomentar negócios e fortalecer o ecossistema de inovação da região.

Em 2026, o evento dá um passo histórico com a expansão de sua feira de negócios. O espaço, que nas edições anteriores ocupava pouco mais de 500 metros quadrados (m²), conta com quase 3 mil m² no Graneleiro.

A ampliação representa muito mais do que um crescimento físico: ela reflete a evolução do próprio ecossistema regional de tecnologia e a crescente demanda por um ambiente capaz de conectar pessoas, ideias e oportunidades.

Com um número maior de expositores, soluções, experiências e espaços para networking, a feira se consolida como um ambiente estratégico para geração de negócios, apresentação de tendências e desenvolvimento de parcerias.

Instalada em um espaço que faz parte da história de Rio Preto, a feira simboliza também o encontro entre tradição e futuro, mostrando como a inovação é capaz de ressignificar ambientes e criar novas possibilidades para toda a comunidade.

Mais do que acompanhar as transformações tecnológicas, o Rio Preto Tech Summit reafirma seu compromisso de ser um agente ativo desse processo. Afinal, a tecnologia impulsiona os eventos, mas são os eventos que conectam pessoas, aproximam ideias e aceleram a inovação que transforma a sociedade.

Joel C. Oliveira Jr.

Diretor da MC93, responsável pela produção e organização do Rio Preto Tech Summit