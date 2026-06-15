A feira que mostra a força do franchising brasileiro

Todos os anos, o setor de franquias vive um momento especial, quando milhares de empreendedores, investidores e empresários se reúnem na ABF Franchising Expo para conhecer tendências, trocar experiências e, principalmente, construir novas oportunidades de negócios.

Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 60 mil visitantes e cerca de 400 marcas expositoras, consolidando-se como um ambiente estratégico para geração de negócios, networking e expansão de marcas.

Nesta nova edição, a feira acontece em um momento histórico para o setor, pois, pela primeira vez, o franchising brasileiro ultrapassou a marca de R$ 300 bilhões em faturamento. Reconhecida como a maior feira de franquias do mundo em visitação, a exposição acontecerá de 24 a 27 de junho, no Expo Center Norte, com realização da Associação Brasileira de Franchising e organização da Informa Markets.

Convido franqueados e franqueadores a visitarem a ABF Expo. Garanto que encontrarão muito mais do que estandes e apresentações comerciais. Conhecerão um ambiente onde inovação, estratégia e empreendedorismo se encontram. Em poucos metros de caminhada, é possível conhecer modelos de negócios de diferentes segmentos, identificar tendências de consumo, compreender movimentos do mercado e visualizar oportunidades que definem muitas vezes os próximos passos de uma empresa.

Para o interior paulista, a feira tem um significado ainda maior. Nos últimos anos, acompanhamos o crescimento consistente de marcas que nasceram fora dos grandes centros e conquistaram espaço em todo o país. São empresas que desenvolveram modelos sólidos, construíram operações eficientes e transformaram boas ideias em redes de sucesso.

A presença dessas franquias regionais na ABF Expo demonstra a força empreendedora do interior de São Paulo. Cidades como São José do Rio Preto e tantas outras regiões vêm se consolidando como importantes polos de desenvolvimento empresarial, revelando marcas preparadas para competir nacionalmente e ampliar sua atuação em novos mercados.

Participar da feira significa ganhar visibilidade, apresentar diferenciais competitivos e estabelecer contatos estratégicos. Muitas expansões começam justamente ali, em uma conversa, uma reunião ou um encontro que abre caminho para novos investimentos.

Mas existe outro aspecto igualmente importante: o conhecimento. Em um mercado cada vez mais dinâmico, marcado pela transformação digital e pelas mudanças no comportamento dos consumidores, aprender continuamente tornou-se uma necessidade. A programação da ABF Expo oferece exatamente isso: acesso a informações qualificadas, tendências e debates que ajudam empresas a crescerem de forma sustentável.

O franchising brasileiro alcançou um nível de profissionalização que o transformou em referência internacional e a ABF Franchising Expo é a expressão máxima desse ambiente, juntamente com o ABF Summit (evento de palestras e tendências do setor) e a inédita Convenção Nacional de Franqueados.

O empreendedorismo gera oportunidades. O franchising potencializa esse movimento. E a ABF Expo é, sem dúvida, um dos principais palcos onde essa transformação acontece.

Nos veremos na Feira. Até lá.

Guto Covizzi

Diretor da ABF Interior São Paulo e diretor de expansão da Bella Capri Pizzaria