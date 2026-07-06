A Copa que nos importa

“O esforço e a coragem não bastam sem propósito e direção.”

John F. Kennedy

A derrota da Seleção Brasileira nos entristece, mas também nos convida a uma reflexão maior.

No Brasil, o futebol nunca foi apenas um esporte. Sempre expressou algo profundo da nossa identidade: criatividade, alegria, ousadia, talento e a capacidade de transformar adversidade em beleza. Tornou-se linguagem nacional, memória afetiva e ponto de encontro entre gerações.

Por isso, quando a Seleção perde, não é apenas um resultado que nos incomoda. É como se uma parte da nossa confiança nacional fosse colocada diante do espelho. O campo revela mais do que um tropeço esportivo e nos convida a olhar para desafios que o país enfrenta em outras dimensões.

Nenhum país se sustenta apenas pela memória de suas glórias. A história inspira, mas não substitui projeto. A tradição honra, mas não dispensa disciplina. O talento encanta, mas não vence sozinho quando faltam organização, preparo, direção e espírito coletivo.

Isso vale para o futebol. Mas vale, sobretudo, para o Brasil.

A reconstrução de que precisamos começa na educação, na cultura, nas instituições, na valorização do mérito e na seriedade da gestão pública e privada. Começa quando um país volta a admirar a competência, a integridade, a capacidade de formar novas gerações e o compromisso com o longo prazo.

Países fortes são construídos por sociedades que compreendem o valor da educação de qualidade, da segurança jurídica, da produtividade, da responsabilidade fiscal e da confiança institucional.

O futebol brasileiro também passou a refletir essa tensão entre talento e organização. Continuamos revelando jogadores extraordinários, mas o futebol moderno exige estrutura, planejamento, consistência emocional e inteligência coletiva.

A Seleção será consequência do país que formos capazes de construir. Quando o Brasil recuperar sua autoestima, sua ambição e sua capacidade de planejar com grandeza, ela também reencontrará o caminho da excelência. Não por acaso, mas como expressão natural de uma nação mais madura, confiante e preparada.

A esperança, portanto, não está apenas na próxima Copa.

Está em voltarmos a acreditar no Brasil como projeto de país. Um Brasil que respeita sua história, mas não viva preso a ela; que reconheça seus erros, mas não se conforme com eles; que transforme frustração em aprendizado, dor em lucidez e talento em futuro.

Porque a maior vitória que precisamos buscar não é apenas levantar uma taça. É levantar novamente a confiança, a dignidade e a ambição de uma nação inteira.

Olavo Tarraf

Presidente da TARRAF