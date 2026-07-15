A Copa que nos importa - 2

“O esforço e a coragem não bastam sem propósito e direção.” John F. Kennedy

Se no primeiro artigo a eliminação do Brasil nos convidava a refletir sobre o país que precisamos reconstruir, esta reta final de Copa nos oferece uma segunda provocação: olhar para a Argentina e reconhecer ali algo que vai além do futebol.

Pode até não vencer o torneio. Mas a raça, a entrega e a força coletiva de seus jogadores já refletem a alma de uma nação que, mesmo em meio às suas crises, parece ter reencontrado um senso mais claro de responsabilidade, esforço e propósito.

A Argentina desta Copa joga como quem sabe exatamente o que representa. Joga com pertencimento, disciplina e espírito de missão. Há ali uma disposição de lutar pelo todo que transcende a qualidade técnica individual. E isso não surge por acaso.

Fora das quatro linhas, a Argentina atravessa um processo duro de enfrentamento da realidade. Em meio à crise, o país voltou a discutir, de forma mais explícita, valores como responsabilidade, mérito, produtividade, austeridade e sacrifício. Independentemente de preferências políticas, há uma tentativa visível de recolocar no centro da vida nacional a ideia de que prosperidade não se sustenta sem esforço, sem eficiência e sem compromisso com resultado.

O futebol, como tantas vezes acontece, parece captar esse ambiente.

Não porque governo e seleção se confundam, mas porque equipes nacionais frequentemente espelham climas culturais mais profundos. Espelham a forma como uma sociedade lida com hierarquia, liderança, disciplina, ambição e senso de missão.

Talvez por isso a Argentina impressione tanto. Não necessariamente por ser a mais talentosa, mas por parecer a mais convicta. Por jogar como um time que entendeu que nome, camisa e história já não bastam. É preciso merecer cada metro do campo.

Talvez resida aí uma lição importante para o Brasil.

Durante muito tempo, acreditamos que o talento natural do nosso futebol seria suficiente para nos manter no topo. Fizemos do dom um atalho e da memória um abrigo confortável. Mas o futebol mudou. E o mundo também. Hoje, as nações que continuam chegando longe são justamente aquelas que conseguem alinhar talento com método, criatividade com disciplina, brilho individual com entrega coletiva.

No fundo, a campanha argentina talvez nos lembre de algo simples: grandes conquistas não pertencem apenas aos mais talentosos, mas aos que conseguem transformar talento em causa, elenco em time e pressão em propósito.

E essa talvez seja a Copa que agora mais nos interessa observar: não para admirar a Argentina, mas para refletir sobre o que o Brasil ainda precisa reconstruir em si mesmo.



Olavo Tarraf

Presidente da TARRAF