A Copa do Mundo como motor de vendas

A Copa do Mundo é muito mais do que o maior evento esportivo do planeta; é um verdadeiro fenômeno cultural que mobiliza multidões e, consequentemente, injeta bilhões na economia. Para os empreendedores, esse período de festividade representa uma janela de oportunidades para alavancar as vendas, atrair novos clientes e fidelizar o público. O torneio pode ser o diferencial para o faturamento do ano, com destaque para dois setores: o comércio de artigos esportivos e o ramo de bares e restaurantes.

Quando a seleção entra em campo, o patriotismo e o espírito esportivo tomam conta das ruas. É o momento em que o comércio de artigos esportivos e de vestuário vê sua demanda disparar. Para o pequeno lojista, a chave do sucesso está na diversificação e na vitrine.

Não basta apenas vender a tradicional camisa da seleção. O empreendedor deve apostar em um mix de produtos que inclua bandeiras, vuvuzelas, chapéus, tintas para o rosto, cachecóis e até roupas temáticas para pets. Outra grande sacada é oferecer produtos não oficiais, mas com as cores do país, que costumam ter um preço mais acessível e excelente margem de lucro.

As vitrines devem ser um espetáculo à parte: decorações chamativas, promoções com contagem regressiva para os jogos e combos do tipo kit torcedor são gatilhos mentais poderosos que estimulam a compra por impulso. Além disso, usar as redes sociais para mostrar as novidades e criar um clima de expectativa ajuda a trazer o cliente para a loja física ou virtual.

Se a loja vende o "uniforme", são os bares e restaurantes que oferecem a "arquibancada". Assistir aos jogos em grupo é uma tradição, e os estabelecimentos que transmitem as partidas têm a chance de lotar suas mesas.

Para transformar o bar em um verdadeiro ponto de encontro da torcida, a infraestrutura é o primeiro passo: televisores bem-posicionados ou telões com boa qualidade de som e imagem são essenciais. Mas o que realmente fideliza o cliente e aumenta o tíquete médio é a experiência.

Crie um Menu da Copa, com petiscos temáticos ou pratos que homenageiem os países que estão em campo. Promoções dinâmicas durante o jogo — como rodada dupla de chope a cada gol da seleção, ou descontos em aperitivos caso a partida vá para os pênaltis — mantêm o cliente consumindo por mais tempo. É fundamental também reforçar o estoque e a equipe de atendimento, pois a agilidade no serviço é crucial quando o bar está cheio de torcedores ansiosos.

Independentemente do setor, o pequeno empreendedor precisa negociar com fornecedores para garantir estoque, treinar a equipe para um atendimento de excelência e investir em marketing digital para divulgar que o seu negócio já está "em clima de Copa".

Para que essa preparação seja realmente certeira e traga resultados reais, os empresários podem contar com o apoio do Sebrae. A instituição oferece uma trilha de capacitações, treinamentos práticos e consultorias especializadas. Essas soluções ajudam o empresário a aprimorar o controle de estoque, organizar o fluxo de caixa, criar campanhas de vendas e capacitar o time de atendimento. Com o Sebrae ao seu lado, o empreendedor entra em campo muito mais seguro e preparado para converter o fluxo de torcedores em faturamento real.

A Copa do Mundo dura apenas algumas semanas, e o Brasil está avançando, mas as vendas e a relação construída com os clientes durante esse período festivo podem trazer resultados positivos que durarão o ano inteiro. Entrar em campo com estratégia é a garantia de um golaço nas vendas!

Ricardo Piovesan

Analista de negócios do Sebrae-SP