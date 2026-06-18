A cidade é palco

Em julho, entre os dias 16 e 25, as cortinas da cidade se abrem para mais uma edição do FIT — Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto.

Um festival já é, por si, algo extraordinário quando mobiliza artistas, profissionais das artes cênicas e públicos apaixonados pelo teatro. Mas há festivais que ultrapassam o acontecimento artístico e impactam profunda e simbolicamente a vida da cidade: ocupam ruas e praças, atravessam conversas cotidianas, formam novas plateias, movimentam a economia e tornam-se experiência coletiva. Durante alguns dias, a cidade inteira passa a respirar cultura.

Pelo mundo, há exemplos emblemáticos dessa potência, tais como: o Festival Internacional Santiago a Mil, no Chile; a FiraTàrrega, na Catalunha; o Carrefour International de Théâtre, em Quebec; o Festival d’Avignon, na França; e o Edinburgh Festival, na Escócia. Capitais periféricas ou cidades afastadas dos grandes centros, no coração de seus países, mobilizando pessoas, transformando o teatro em elemento central de suas identidades e contribuindo decisivamente para o desenvolvimento das artes cênicas em escala internacional.

Há décadas o FIT Rio Preto também ocupa esse lugar. Em 2023, Danilo Santos de Miranda, então diretor do Sesc São Paulo, afirmou em sua última visita à cidade: “O FIT Rio Preto é o principal festival de teatro do interior do Brasil.” A declaração encontra respaldo na trajetória do festival, criado em 1969 como Festival Nacional de Teatro e internacionalizado em 2001.

Ao longo de sua história, o FIT reuniu continuidade, excelência artística, democratização, descentralização, acessibilidade, pesquisa, reflexão crítica e formação de públicos, sem deixar de reconhecer e valorizar a produção e os artistas da cidade como parte essencial de sua programação. Consolidou-se, assim, como política pública cultural e patrimônio simbólico da cidade.

As parcerias entre o Sesc e o poder público revelam-se particularmente férteis em contextos como este. Ao unir esforços, recursos e competências técnicas, amplia-se o alcance social, territorial e simbólico das ações desenvolvidas. Essas articulações também qualificam a ocupação dos espaços públicos, viabilizam projetos de grande impacto coletivo e contribuem para políticas culturais mais consistentes, duradouras e conectadas às necessidades do território.

Ao realizar projetos como o FIT Rio Preto em parceria com a Prefeitura Municipal, o Sesc reafirma sua missão institucional de promover o desenvolvimento humano, a convivência, a diversidade cultural e o acesso democrático à cultura e ao lazer para todas as pessoas, reconhecendo a arte como direito fundamental e como força transformadora da vida pública e da sociedade.

Thiago Freire

Gerente do Sesc Rio Preto e Coordenador Geral do FIT 2026.