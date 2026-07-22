76 anos de jornalismo de qualidade

É uma alegria parabenizar o Diário da Região, neste 23 de julho, pelos seus 76 anos de história, uma trajetória marcada pelo compromisso com o jornalismo de qualidade, pela credibilidade e pela defesa das grandes causas que contribuíram para o desenvolvimento de São José do Rio Preto e de toda a nossa região.

Ao longo de mais de sete décadas, o Diário acompanhou, registrou e ajudou a impulsionar as principais transformações regionais. Esteve presente nas grandes mobilizações em favor da construção da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, da duplicação das rodovias Euclides da Cunha e BR-153 e, mais recentemente, no apoio às melhorias da rodovia Washington Luís e às obras ferroviárias que representam um novo passo para a mobilidade urbana em Rio Preto, a competitividade e o crescimento econômico.

O jornal consolidou-se como um verdadeiro patrimônio de Rio Preto e de todo o Noroeste Paulista. Sua trajetória se confunde com a história da evolução regional, acompanhando o crescimento da cidade e servindo como elo entre os diversos municípios, lideranças e setores produtivos que construíram uma das regiões mais dinâmicas do Estado de São Paulo.

Em seus editoriais, reportagens e campanhas institucionais, o jornal sempre exerceu um papel que ultrapassa a missão de informar. Ao promover o debate de temas estratégicos, defender investimentos estruturantes, valorizar o empreendedorismo, a educação, a saúde, a cultura e o agronegócio, o Diário contribuiu para formar uma consciência regional voltada ao desenvolvimento, à inovação e ao interesse público.

Essa atuação é fiel aos princípios estabelecidos ainda em seu primeiro editorial, publicado em 1950, quando assumiu o compromisso de apoiar todas as causas e os múltiplos setores da sociedade que, honestamente, trabalham pela grandeza da nossa região. Passados 76 anos, essa missão permanece viva e continua sendo uma das marcas que distinguem o Diário da Região, sempre pautado pela independência, pela responsabilidade e pelo compromisso com a verdade.

Meus cumprimentos ao presidente Dr. Norberto Buzzini, a Fabiano Buzzini e a todos os jornalistas, colaboradores e profissionais que, ao longo dessas mais de sete décadas, construíram essa história de credibilidade, isenção e dedicação ao bom jornalismo.

Que o Diário da Região continue exercendo seu papel essencial para o fortalecimento da democracia, das instituições, da cidadania e do desenvolvimento Rio Preto e de toda a região, mantendo-se fiel aos valores que inspiraram sua fundação e que fizeram dele uma referência para várias gerações de leitores.

Edinho Araújo

Foi prefeito de São José do Rio Preto por 4 vezes, deputado estadual e federal, ministro de Portos e prefeito de Santa Fé do Sul