O que se sabe sobre o ataque a Trump em Washington

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado para celebrar a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, rapidamente se transformou em pânico na noite deste sábado, 25, quando um homem portando várias armas passou a correr por um posto de controle de segurança no hotel Washington Hilton e trocou tiros com agentes da polícia antes de ser detido.

Trump, que participava do jantar pela primeira vez em qualquer um de seus mandatos, disse ter ouvido um barulho alto vindo da parte de trás do salão de baile antes de um agente do Serviço Secreto gritar “Tiros disparados”. Agentes correram até o presidente e escoltaram-no e a primeira-dama para fora do local.

O suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, 31, de Torrance, Califórnia, por autoridades policiais que falaram sob condição de anonimato para divulgar a informação. Eles não revelaram o motivo.

Trump já sofreu tentativas de assassinato anteriormente. Em julho de 2024, a orelha dele foi atingida de raspão por uma bala em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha em Butler, na Pensilvânia. Meses depois, um agente federal atirou em um homem armado no clube de golfe de Trump na Flórida.

OCORRÊNCIA

Por volta das 20h, minutos após o início do evento, um atirador passou correndo por um posto de controle de segurança no Washington Hilton, de acordo com um vídeo de segurança postado por Trump.

No vídeo, vê-se policiais perseguindo o homem, enquanto agentes vestidos de smoking sacam suas armas e correm em direção ao salão de baile.

Testemunhas no interior disseram que um barulho alto foi ouvido do lado de fora da sala. Os funcionários do bufê gritaram e correram para as escadas, enquanto os participantes se abaixavam e se agachavam contra as paredes.

O atirador trocou tiros com as autoridades antes de ser neutralizado pelo Serviço Secreto. Ele não entrou no salão de baile, segundo as autoridades.

Os investigadores acreditam que ele tenha disparado pelo menos uma vez, informou a polícia de Washington. As autoridades ainda estavam analisando as provas balísticas e os cartuchos.

Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e outras autoridades de alto escalão foram escoltados para fora do hotel por volta das 21h45 no horário local.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca mais tarde naquela noite, Trump disse que um agente do Serviço Secreto havia sido baleado, mas foi protegido por um colete à prova de balas. Ele foi levado a um hospital, informaram as autoridades. Não houve relatos de outros feridos, de acordo com Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna.

SUSPEITO

Allen, o homem que, segundo dois agentes da lei, era o suspeito detido, portava facas, uma espingarda e uma pistola, informaram as autoridades, e acredita-se que estivesse hospedado no hotel. As autoridades afirmaram acreditar que ele agiu sozinho, mas estão investigando se ele tinha como alvo o presidente.

Contas nas redes sociais que parecem estar ligadas a Allen o descrevem como um desenvolvedor independente de jogos e professor.

JANTAR

Todos os anos, a Associação de Correspondentes da Casa Branca organiza um jantar para celebrar a liberdade de imprensa e a Primeira Emenda (que protege a liberdade de expressão nos Estados Unidos). Fundada em 1914, a associação representa cerca de mil jornalistas que cobrem a Casa Branca.

O evento atrai centenas de jornalistas, celebridades e políticos dos dois principais partidos. Há décadas, ele é realizado no Washington Hilton.

“Graças a Deus, ele (Trump), a primeira-dama e todos os que estavam participando do WHCD (jantar dos correspondentes) estão bem”, disse Weijia Jiang, presidente da associação e correspondente da CBS na Casa Branca, nas redes sociais.

Trump, que tem um relacionamento tenso com a mídia, já havia boicotado o evento anteriormente. O sábado marcou sua primeira aparição durante qualquer um de seus mandatos. Ele participou pela última vez em 2011, quando era estrela de reality show.

Ele disse que o jantar seria remarcado dentro de um mês.

“Este era um evento dedicado à liberdade de expressão que deveria reunir membros de ambos os partidos com membros da imprensa. E, de certa forma, isso aconteceu”, disse Trump no sábado. “Vi uma sala que estava totalmente unida. De certa forma, foi muito bonito, uma coisa muito bonita de se ver.”