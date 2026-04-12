Estados Unidos e Irã não chegam a acordo em negociações

Os Estados Unidos e o Irã encerraram nesta madrugada uma rodada histórica de negociações presenciais sem acordo, mantendo incerto o destino do cessar-fogo de duas semanas em vigor desde o início do mês. As conversas, realizadas em Islamabad, no Paquistão, duraram cerca de 21 horas.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que liderou a delegação americana, afirmou que o impasse ocorreu após Teerã se recusar a aceitar os termos de Washington para abandonar o desenvolvimento de uma arma nuclear. "A má notícia é que não chegamos a um acordo. E acho que isso é uma má notícia muito mais para o Irã do que para os Estados Unidos", disse. "Precisamos ver um compromisso claro de que eles não buscarão uma arma nuclear nem os meios para obtê-la rapidamente", acrescentou, ressaltando que esse é o objetivo central do presidente Donald Trump.

Vance afirmou ter mantido contato constante com Trump e integrantes do governo durante as negociações, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "Estávamos negociando de boa-fé", declarou. "Saímos daqui com uma proposta muito simples, nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam."

Mediadores do Paquistão pediram a manutenção da trégua. "É imperativo que as partes continuem a cumprir seu compromisso com o cessar-fogo", disse o chanceler do país, Ishaq Dar, acrescentando que Islamabad tentará viabilizar uma nova rodada de diálogo nos próximos dias.

As discussões começaram no início de sábado, poucos dias após o anúncio do cessar-fogo, em meio à sétima semana de um conflito que já deixou milhares de mortos e abalou os mercados globais. Segundo autoridades paquistanesas ouvidas sob anonimato pela Associated Press, uma terceira rodada entre os chefes das delegações havia sido concluída e as negociações seriam retomadas após uma pausa. No entanto, Vance deixou o país logo após anunciar que não houve acordo.

Trump havia indicado que suspenderia ataques contra o Irã por duas semanas, mas não está claro o que ocorrerá após esse prazo nem se o cessar-fogo será mantido.