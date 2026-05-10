Mortes deste domingo, 10 em Rio Preto

EUNICE VILELA ALVES faleceu aos 66 anos de idade. Era casado com a sra. Elias Garcia Alves e deixa os filhos: Alex, Elaine Cristina e Aline Regina. Seu sepultamento deu-se no dia 9/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LUZIA PEREIRA GONZAGA faleceu aos 78 anos de idade. Deixa os filhos: Andréia Cristina, Marcelo Valdemir, Ricardo Douver e Ronaldo. Seu sepultamento deu-se no dia 9/5/2026, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO CARLOS GABARRÃO PEREZ faleceu aos 64 anos de idade. Era casado com a sra. Joselita Lopes de Almeida Gabarrão. Seu sepultamento deu-se no dia 10/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

RUBENS SIMÃO faleceu aos 89 anos de idade. Era casado com a sra. Jandira Balbino Simão. Seu sepultamento deu-se no dia 9/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Municipal de Bady Bassitt para o mesmo cemitério.

JOSUE MATTOS MARTINS faleceu aos 72 anos de idade. Era casado com a sra. Celeneh Aparecida Segura Martins. Seu sepultamento deu-se no dia 9/5/2026 às 14h30, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.