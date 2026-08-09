Mortes deste sábado, 8, em Rio Preto

NILTON CARLOS DE LIMA faleceu aos 58 anos de idade. Era casado com a sra. Sioneia Luzia Ferro de Souza Lima e deixa a filha Luana. Seu sepultamento deu-se no dia 8/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

IRIA AUGUSTA MARTINS faleceu aos 88 anos de idade. Era viúva do sr. Américo Martins e deixa os filhos: Marta Aparecida Martins Figueiredo e Américo Martins Junior. Seu sepultamento deu-se no dia 8/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ODETE CORDEIRO CASEMIRO faleceu aos 79 anos de idade. Era viúva do sr. José Casemiro e deixa os filhos: Ademilson Donizete Casemiro, Sueli de Fátima Casemiro e José Roberto Casemiro (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 7/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Municipal de Itajobi para o mesmo cemitério.