Mortes deste sábado, 30, em Rio Preto

BENEDITA FRANCISCA BARBINO ARAUJO faleceu aos 86 anos de idade. Era viúva do sr. Antonio Araujo e deixa os filhos: Maria das Dôres, Aparecida, Eunice, Vani, Sidenir, Antonio Luis, Salvador, José, Benedito, Lirio e João. Seu sepultamento deu-se no dia 30/5/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Municipal de Jurupeba para o mesmo cemitério.

FLORAMI DO NASCIMENTO faleceu aos 84 anos de idade. Deixa os filhos: Fernanda Nogueira Juliano, Renata Nogueira de Lima e Daniela Nogueira da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 29/5/2026 às 16h45, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

CECILIA MARCOS DE LIMA OLIVEIRA faleceu aos 42 anos de idade. Deixa o filho Rodrigo Marques de Oliveira. Seu sepultamento deu-se no dia 30/5/2026, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.