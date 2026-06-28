Mortes deste sábado, 27, em Rio Preto

JOSÉ ARANTES DA SILVA faleceu aos 72 anos de idade. Era casado com a sra. Elza Domingues do Amaral da Silva e deixa os filhos: Guilherme e Gabriel. Seu sepultamento deu-se no dia 27/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NILSON CARLOS DOS SANTOS faleceu aos 68 anos de idade. Deixa os filhos: Irlete e Clarison. Seu sepultamento deu-se no dia 27/6/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

MARIA DALVA GOMES DA SILVA faleceu aos 97 anos de idade. Deixa os filhos: Maria Nazare Silva Morais, Marli Aparecida Gomes da Silva Ferraz, Amauri Gomes da Silva, Sueli Gomes Silva, Admilson Gomes da Silva, Ana Lucia Gomes da Silva e José Mauricio Gomes da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 27/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

DJALMA OLIVEIRA FRAGA faleceu aos 52 anos de idade. Deixa os filhos: Vinicius Mascarenhas Fraga, Larissa Mascarenhas Fraga e Gabriela Mascarenhas Fraga. Seu sepultamento deu-se no dia 27/6/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.