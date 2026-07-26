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IN MEMORIAM

Mortes deste sábado, 25, em Rio Preto

por Da Redação
Publicado em 26/07/2026 às 00:30
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Mortes (Reprodução)
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DAGMAR DE PAULA ARANTES DA COSTA faleceu aos 88 anos de idade. Era viúva do sr. Oscar Vieira da Costa e deixa os filhos: Tania Maria, Ivana Cristina, Rubens, Raul, Luciano e Rosana Maria (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 25/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

OLINTO VENANCIO DA SILVA faleceu aos 90 anos de idade. Era viúvo da sra. Rosa Beraldo da Silva e deixa os filhos: Eliezer, Ezequiel, Enivaldo, Eleudes, Elineia, Sérgio e Célio. Seu sepultamento deu-se no dia 25/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.