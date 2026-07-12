Mortes deste sábado, 11, em Rio Preto

WILDES MIRANDA faleceu aos 88 anos de idade. Deixa os filhos: Sandra Regina Miranda de Jesus e Wildes Miranda Junior. Seu sepultamento deu-se no dia 11/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para o crematório Parque Jardim da Paz.

MAITÊ PAGLIOTTO ALVES. Seu sepultamento deu-se no dia 11/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério São João Batista.

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA faleceu aos 81 anos de idade. Era casado com a sra. Ortencia da Silva Souza e deixa os filhos: Adilson Ednan de Souza e Genilson Eder de Souza (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 11/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.