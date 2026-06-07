Mortes deste domingo 7, em Rio Preto

JOÃO MATEUS DE ANDRADE faleceu aos 84 anos de idade. Era casado com a sra. Irene Aparecida Henrique de Andrade e deixa os filhos: Milton Antonio, José Mateus e Creusa Aparecida. Seu sepultamento será hoje, 7/6/2026, às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SEBASTIANA LEÃO DE MORAES faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Hélio Marossi e deixa os filhos: Luiz Antonio (falecido), Carlos Antonio, Claudio Antonio, Marcos Antonio e José Antonio. Seu sepultamento deu-se no dia 6/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Monte Aprazível.

VERONICA CRISTINA GRACIA faleceu aos 55 anos de idade. Era casada com o sr. André Paulo de Almeida Portugal e deixa o filho André Felipe Garcia Gonçalves de Almeida Portugal. Seu sepultamento deu-se no dia 6/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ARNALDO SOARES faleceu aos 91 anos de idade. Era viúvo da sra. Maria Tenorio Soares e deixa os filhos: Alcina Alice, Marco Antonio, Renaldo Soares, Oseias Soares e Clovis Sérgio. Seu sepultamento será hoje, 7/6/2026, às 14h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

TERESA DE JESUS SILVEIRA DE OLIVEIRA faleceu aos 86 anos de idade. Era casada com o sr. Jairo Augusto de Oliveira e deixa os filhos: Antonio Jairo, Patricia Silveira e Luciana Silveira. Seu sepultamento deu-se no dia 6/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever de Mirassol para o cemitério Municipal de Mirassol.