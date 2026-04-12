Mortes deste domingo, 12 em Rio Preto

APARECIDA BENEDITA MARTINS DA ROCHA faleceu aos 63 anos de idade. Era casada com o sr. Valdemir Ficher da Rocha e deixa os filhos: Vinicius, Valquíria e Viviane. Seu sepultamento deu-se no dia 11/4/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NARIA DO CARMO VITALI LEITE faleceu aos 78 anos de idade. Era casada com o sr. Wilson de Souza Leite Filho. Seu sepultamento deu-se no dia 10/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.