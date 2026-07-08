Mortes desta terça-feira, 7, em Rio Preto

CLAUDIO VENTURELLI faleceu aos 77 anos de idade. Deixa as filhas: Claudia e Bianca. Seu sepultamento deu-se no dia 7/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

SANDRA MARIA PIRES MACHADO BATISTA faleceu aos 70 anos de idade. Era casada com o sr. Evaldo Batista e deixa os filhos: Elivandro Vicente Machado Batista e Elissandra Josepha Eugenia Machado Batista. Seu sepultamento deu-se no dia 7/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MARIA JOSÉ GONZAGA VICHE faleceu aos 89 anos de idade. Era viúva do sr. José Nicola Viche e deixa os filhos: Julio Flavio (falecido), Fabio Luis, Ana Paula, Carlos Eduardo e Paulo Fernando. Seu sepultamento deu-se no dia 6/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.