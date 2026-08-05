Mortes desta terça-feira, 4, em Rio Preto

MARIA CECÍLIA MONTEIRO faleceu aos 71 anos de idade. Deixa os filhos: Angelina Monteiro Marques, Taisa Monteiro Marques e Janaina Monteiro Marques. Seu sepultamento deu-se no dia 4/8/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

MARIA DE LOURDES PEDROSO faleceu aos 77 anos de idade. Seu sepultamento será hoje, 5/8/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

CONCEIÇÃO LOPES MUNHOZ DE SOUZA faleceu aos 80 anos de idade. Era casada com o sr. Ismael Domingos de Souza e deixa os filhos: Júlio Cesar, Carlos Cesar e Paulo César. Seu sepultamento deu-se no dia 4/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.