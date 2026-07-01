Mortes desta terça-feira, 30, em Rio Preto

JOSÉ DÉCIO BATISTA JERONIMO faleceu aos 77 anos de idade. Deixa os filhos: Priscila e Willian. Seu sepultamento deu-se no dia 1/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

ADEIR MATER BONITO faleceu aos 64 anos de idade. Era casado com a sra. Vera Lucia da Silva Bonito e deixa os filhos: Rodrigo e Rodolfo. Seu sepultamento deu-se no dia 30/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

JOSÉ CELESTINO MOROZINI faleceu aos 78 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 1/7/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério Evangélico IECLB.

MARIA DE LOURDES VICENTE CAMILLO faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Erico Camilo e deixa os filhos: Terezinha e Isa (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 30/6/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Potirenbada.

ANTONIO DA SILVA BARBOSA faleceu aos 53 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 1/7/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.