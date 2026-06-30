Mortes desta terça-feira, 30 em Rio Preto

MARIANA MAGRO RIBEIRO faleceu aos 38 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 28/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NEY JOSÉ DA ROCHA faleceu aos 65 anos de idade. Era casado com a sra. Leila Cristina Bombarda Rocha e deixa a filha Victória. Seu sepultamento deu-se no dia 29/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

DEOCLECIO GIGANTE faleceu aos 83 anos de idade. Era viúvo da sra. Genesia Maria de Jesus Gigante e deixa os filhos: Deoclecio Gigante Junior e Elizandra Gigante Redigolo. Seu sepultamento deu-se no dia 29/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA JULIA DE JESUS faleceu aos 90 anos de idade. Deixa os filhos: José Carlos de Matos, Luis Carlos de Matos, Francisco Carlos de Matos, Roberto Carlos de Matos e Antônio Carlos de Matos (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 29/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.