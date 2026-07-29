Mortes desta terça-feira, 28, em Rio Preto

APARECIDO FRANCISCO CANDIDO faleceu aos 72 anos de idade. Deixa os filhos: Edmilson da Cruz e Edilaine da Cruz. Seu sepultamento deu-se no dia 28/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARLI DE LURDES MARTINELLI DOS SANTOS faleceu aos 80 anos de idade. Era viúva do sr. Adauto Abrão dos Santos e deixa os filhos: Emir Abrão dos Santos e Adaumir Abrão dos Santos. Seu sepultamento deu-se no dia 28/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SEBASTIÃO PANHOZZI faleceu aos 83 anos de idade. Deixa a filha Renata. Seu sepultamento deu-se no dia 28/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ercília.

NELSON PESTILO faleceu aos 83 anos de idade. Era casado com a sra. Ana Regina Merlo Pestilo e deixa as filhas: Rosana, Rose Cristina e Vanessa Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 28/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.