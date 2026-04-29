Mortes desta terça-feira, 28, em Rio Preto

ANTONIO FERREIRA faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Luzia Alves Ferreira e deixa os filhos: José Antonio, João Roberto e Geseli de Cassia. Seu sepultamento deu-se no dia 28/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JAMILE NASSAR PARDO faleceu aos 91 anos de idade. Era viúva do sr. Amadeu Pardo Serrano e deixa os filhos: Sidney Amadeu Nassar Pardo e Silvio Amadeu Nassar Pardo. Seu sepultamento deu-se no dia 28/4/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JOÃO BATISTA FERNANDES faleceu aos 69 anos de idade. Deixa os filhos: Edith Crystina, Paulo Rogério, Marcel Phillipe e Nicolas. Seu sepultamento deu-se no dia 28/4/2026 às 16h15, saindo seu féretro do velório Municipal de Pouso Alegre para o mesmo cemitério.

UBIRATAN CASSAVIA faleceu aos 79 anos de idade. Deixa o filho Wahib. Seu sepultamento deu-se no dia 28/4/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Municipal de Nova Granada para o mesmo