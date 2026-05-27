Mortes desta terça-feira, 26, em Rio Preto

ORELIO BARBIERO faleceu aos 88 anos de idade. Deixa os filhos: Claudinei Aparecido Barbiero e Claudete Aparecida Barbiero. Seu sepultamento deu-se no dia 26/5/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JACIRA NUNES SIQUEIRA LOPES faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Manoel Teles Lopes e deixa os filhos: Solange Nunes Lopes (falecida), Manoel Telles Lopes Filho e Siomara Nunes Lopes Fernandes. Seu sepultamento deu-se no dia 26/5/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

NEIDE MALTHAROLO ANDRADE faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Gilberto Cardoso de Andrade e deixa os filhos: Emilia Parecida Maltharolo de Andrade, Lucieni Maltharolo de Andrade Cais, Gilberto Malthorolo de Andrade Junior e Fabio Izolino Maltharolo de Andrade. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ARLETE DE CARVALHO faleceu aos 79 anos de idade. Deixa os filhos: Edilson de Carvalho e Edimara de Carvalho. Seu sepultamento deu-se no dia 26/5/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FRANCISCO SOARES DE SOUSA faleceu aos 56 anos de idade. Deixa os filhos: Helaniel e Jaciel. Seu sepultamento será hoje, 27/5/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

VERA LUCIA RAMALHO LIMA faleceu aos 69 anos de idade. Deixa as filhas: Patricia e Alessandro (falecido). Seu sepultamento será hoje, 27/5/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.