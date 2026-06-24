Mortes desta terça-feira, 23, em Rio Preto

BENEDITO LIMA faleceu aos 98 anos de idade. Era viúvo da sra. Nair Laurindo Lima e deixa os filhos: Mauro, Idalina, Aparecida, José, Maura, Iraci, Jesus Laurindo, Edson, Maria Aparecida (falecida) e João Batista (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 23/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Ipiguá para o mesmo cemitério.

ROBERTO ANTONIO SILVA faleceu aos 68 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 23/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório do velório Municipal de Orindiúva para o mesmo cemitério.

JOSÉ FERREIRA BARBOSA faleceu aos 91 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 23/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.