Mortes desta terça-feira, 21, em Rio Preto

MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA faleceu aos 65 anos de idade. Deixa os filhos: Rosemeire de Oliveira, Marina das Graças, Oliveira dos Santos, Marcionila de Oliveira, Paulo de Oliveira, Pedro de Oliveira e Luiz de Oliveira. Seu sepultamento deu-se no dia 22/7/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS faleceu aos 56 anos de idade. Deixa os filhos: Leiliane, Julio Cesar e Nayara. Seu sepultamento deu-se no dia 21/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Monte Aprazivel.

SIDNEI APARECIDO LOPES faleceu aos 59 anos de idade. Deixa os filhos: Mayara Aparecida e Sidnei. Seu sepultamento deu-se no dia 21/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.