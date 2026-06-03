Mortes desta terça-feira, 2, em Rio Preto

PEDRO INDALECIO SANTILIO faleceu aos 81 anos de idade. Era viúvo da sra. Leonilda Carvalho Santilo e deixa o filho Andre Luis Santilo. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

GERRE ADRIANO DA SILVA faleceu aos 53 anos de idade. Era casado com a sra. Elaine Regina de Lima Messias Silva e deixa as filhas: Ana e Victoria. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026, às 14h saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ODEVAIR PECINI faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Mercedes Conceição Venturin Pecini e deixa os filhos: Almir Rogerio e Laice Rogeria. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório de Engenheiro Schmitt para o mesmo cemitério.