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IN MEMORIAN

Mortes desta terça-feira, 2, em Rio Preto

por Da Redação
Publicado há 57 minutos
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Mortes (Reprodução)
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PEDRO INDALECIO SANTILIO faleceu aos 81 anos de idade. Era viúvo da sra. Leonilda Carvalho Santilo e deixa o filho Andre Luis Santilo. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

GERRE ADRIANO DA SILVA faleceu aos 53 anos de idade. Era casado com a sra. Elaine Regina de Lima Messias Silva e deixa as filhas: Ana e Victoria. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026, às 14h saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ODEVAIR PECINI faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Mercedes Conceição Venturin Pecini e deixa os filhos: Almir Rogerio e Laice Rogeria. Seu sepultamento deu-se no dia 2/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório de Engenheiro Schmitt para o mesmo cemitério.