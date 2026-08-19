Mortes desta terça-feira, 18, em Rio Preto

THIAGO ANTONIO ANTONIETO PULEGIO faleceu aos 40 anos de idade. Era casado com a sra. Simone de Carvalho Ribeiro Pulegio e deixa a filha Mariana Ribeiro Pulegio. Seu sepultamento será hoje, 19/8/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

CARMEN PALHARES CARVALHO faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Antonio Carvalho e deixa os filhos: Adelair, Valdecir, Marisa e Geraldo. Seu sepultamento deu-se no dia 18/8/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA DIRCE PASCOALOTO FERRASSOLI faleceu aos 78 anos de idade. Deixa os filhos: Selam Sueli, Nilton Sergio, Solange, Rosangela e Sonia Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 18/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

EUNICE TOBIAS SOARES faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Nelson Frutuoso Soares e deixa a filha Gisele. Seu sepultamento deu-se no dia 18/8/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.