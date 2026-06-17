IN MEMORIAM
Mortes desta terça-feira, 16, em Rio Preto
por Da Redação
Publicado em 17/06/2026 às 00:01
LUIS SUCENA faleceu aos 87 anos de idade. Era casado com sra. Maria de Lourdes Dani Sucena e deixa as filhas: Luciana Cristina, Claudia Regina e Ana Paula. Seu sepultamento deu-se no dia 16/6/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
NIVALDO ROCHA NORONHA faleceu aos 85 anos de idade. Era viúvo da sra. Edna Souza Britto Noronha e deixa o filho Ruy Britto Noronha. Seu sepultamento deu-se no dia 17/6/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.