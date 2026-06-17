Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
IN MEMORIAM

Mortes desta terça-feira, 16, em Rio Preto

por Da Redação
Publicado em 17/06/2026 às 00:01
Fonte preferida no Google
Mortes (Reprodução)
Galeria
Mortes (Reprodução)
Ouvir matéria

LUIS SUCENA faleceu aos 87 anos de idade. Era casado com sra. Maria de Lourdes Dani Sucena e deixa as filhas: Luciana Cristina, Claudia Regina e Ana Paula. Seu sepultamento deu-se no dia 16/6/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NIVALDO ROCHA NORONHA faleceu aos 85 anos de idade. Era viúvo da sra. Edna Souza Britto Noronha e deixa o filho Ruy Britto Noronha. Seu sepultamento deu-se no dia 17/6/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.