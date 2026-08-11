Mortes desta terça-feira, 10, em Rio Preto

ANCILADEY MARQUES faleceu aos 82 anos de idade. Era casada com o sr. Celio de Jesus e deixa o filho Fernando Marques. Seu sepultamento deu-se no dia 9/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA APARECIDA SILVA faleceu aos 68 anos de idade. Deixa o filho Morian Fernando. Seu sepultamento deu-se no dia 9/8/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA APARECIDA DE LOURDES ZANIRATO AUGUSTO faleceu aos 83 anos de idade. Era casada com o sr. Helio Augusto e deixa os filhos: Helio Eduardo Augusto, Silvia Helena Augusto Machado e Marcelo Augusto. Seu sepultamento deu-se no dia 10/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MARIA POLETO DALLA VILLA faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Waldir Dalla Villa e deixa os filhos: Waldir Dalla Villa Junior e Marcia Aparecida (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 10/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Cedral.

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS faleceu aos 63 anos de idade. Era casado com a sra. Tereza Salviana Batista dos Santos e deixa os filhos: Roberta Batista dos Santos e Raphaela Batista dos Santos. Seu sepultamento deu-se no dia 10/8/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

UBALDO JOSÉ faleceu aos 79 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Lucia Rodrigues e deixa os filhos: Junio José e Kelly Cristina. Seu sepultamento deu-se no dia 9/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

APPARECIDO PALLETA faleceu aos 93 anos de idade. Era casado com a sra. Assumpta Mendonça e deixa os filhos: Josefina, Luzia de Fatima, Amalia Aparecida, Aparecida e Joana Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 9/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Uchôa para o mesmo cemitério.