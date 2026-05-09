Mortes desta sexta-feira, 8, em Rio Preto

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA faleceu aos 65 anos de idade. Deixa os filhos: Eder e Julio. Seu sepultamento deu-se no dia 7/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

ANTONIO JULIO BARBOSA faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Almira Fernandes Barbosa e deixa os filhos: Anelita Barbosa, Maria Cristina, Denival Julio e Leandro Francisco (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 7/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

CLÁUDIO ANTÔNIO LOPES FERRAZ faleceu aos 76 anos de idade. Era casado com a sra. Cacilda Marques Ferraz e deixa os filhos: Heloísa Lopes Ferraz Sousa e Flávio Lopes Ferraz. Seu sepultamento deu-se no dia 8/5/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ANTONIA DESORDI CURTI faleceu aos 84 anos de idade. Era casada com o sr. Anisio Curti e deixa os filhos: Aparecido Curti, Vera Nilce e Valdemir José Curti. Seu sepultamento deu-se no dia 7/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

LEUDA PIETSCH faleceu aos 91 anos de idade. Deixa os filhos: Leusenice e Lauro Augusto (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 8/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.