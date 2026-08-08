Mortes desta sexta-feira, 7, em Rio Preto
MARIA VALENTINA QUECUSSI VALADARES faleceu aos 80 anos de idade. Era viúva do sr. Valdomiro Valadares e deixa a filha Aparecida de Fatima. Seu sepultamento deu-se no dia 6/8/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
DALVA CREPALDI BELLINTANI faleceu aos 78 anos de idade. Era casada com o sr. Ericksion Antonio Bellintani e deixa os filhos: André Luis e Ana Paula. Seu sepultamento deu-se no dia 6/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
ROZANA BORTOLUZZO DIFROGI faleceu aos 61 anos de idade. Era casada com o sr. José Laercio Difrogi e deixa os filhos: Walter, José Laércio e Élide Fernanda. Seu sepultamento deu-se no dia 7/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Municipal de Cedral para o mesmo cemitério.