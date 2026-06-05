Mortes desta sexta-feira, 5, em Rio Preto

GILMAR PIMENTEL PERFEITO faleceu aos 50 anos de idade. Deixa o filho Gianny. Seu sepultamento será hoje, 6/6/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

APARECIDA MARINO PAULA faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Antonio Paula e deixa os filhos: Ismael de Paula, Ezequiel de Paula, Rubens de Paula e Izaias de Paula (Falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 5/6/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARGUERITE ELIAS GEMAYEL FAIÇAL faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Chafic Rizk Abou Faiçal e deixa os filhos: Samir Faiçal, Samira Faiçal e José Jorge Faiçal. Seu sepultamento deu-se no dia 5/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO GASPAR DAS NEVES faleceu aos 88 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 5/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

REYNALDO VOLPADO faleceu aos 88 anos de idade. Era viúvo da sra. Mariana Andre Volpato e deixa os filhos: Rogério Dimas Volpato, Maria Cecilia Volpato Peruca, Gilberto Tadeu Volpato (falecido) e Adriana Lucia Volpato Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 5/6/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

FILOMENA DE CASSIA MIALICHI faleceu aos 62 anos de idade. Era casada com o sr. Marcello Carneiro Simardi. Seu sepultamento deu-se no dia 5/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

LUIZ CARLOS DE PROENÇA faleceu aos 67 anos de idade. Deixa os filhos: Eloisa Carla de Proença, Fabiana de Proença, Francieli de Proença de Marton e Amanda de Proença. Seu sepultamento será hoje, 6/6/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

VALDINO SOARES DOS SANTOS faleceu aos 69 anos de idade. Deixa os filhos: Juliana Soares e Valdino Soares. Seu sepultamento deu-se no dia 4/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

LEOBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS faleceu aos 43 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 4/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.