Mortes desta sexta-feira, 31, em Rio Preto

ALICE DE SOUZA FERREIRA faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva do sr. José Ferreira Irmao e deixa os filhos: Alinne Souza, Janice de Souza, José Paulo (falecido) e Jorge Aparecido (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 30/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ELAINE INES VECCHI MAZZONI faleceu aos 69 anos de idade. Era viúva do sr. José Rodolfo Mazzoni e deixa os filhos: Carla Fernanda e Jean Carlos. Seu sepultamento deu-se no dia 30/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ODERCI PARRO faleceu aos 81 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Dirce Botaro Parro e deixa os filhos: Oderci Fernando Parro e Sandra Cristina Parro. Seu sepultamento deu-se no dia 30/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

WAGNER SANTOPIETRO GARCIA faleceu aos 75 anos de idade. Era casado com a sra. Meire Aparecida Luiz Fernandes Garcia e deixa os filhos: Danilo Luiz Fernandes Garcia, Lucas Fernandes Garcia, Rodrigo e Diego. Seu sepultamento deu-se no dia 31/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANTONIO LUIS CARDOSO faleceu aos 64 anos de idade. Era casado com a sra. Laura Bonfim da Silva Cardoso e deixa os filhos: Wenderson Silva Cardoso e Wanderson da Silva Cardoso. Seu sepultamento deu-se no dia 31/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ANITA RAMOS CERQUETANI faleceu aos 81 anos de idade. Era viúva do sr. Rubens Cerquetani. Seu sepultamento deu-se no dia 31/7/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.