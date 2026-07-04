Mortes desta sexta-feira, 3, em Rio Preto

JOSÉ MARIA DA SILVA faleceu aos 97 anos de idade. Era viúvo da sra. Maria de Lourdes da Silva e deixa os filhos: Elisabete, Carlos e Maria José. Seu sepultamento deu-se no dia 2/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

IRÊNE DE TOLEDO faleceu aos 87 anos de idade. Deixa a filha Odette Benedita Tobias. Seu sepultamento deu-se no dia 2/7/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LAURECY DA SILVA faleceu aos 68 anos de idade. Deixa os filhos: Marco Aurelio, Silvio Rogério e Fernando Augusto. Seu sepultamento deu-se no dia 2/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NOBUKA HASSUI faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Morihi Sahassui e deixa os filhos: Herly, José, Marina Juraci, Jaci Hassui (falecido), Elza e Nidia. Seu sepultamento deu-se no dia 3/7/2026 às 14h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SEBASTIÃO JANJOPI faleceu aos 85 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Aparecida Melendre Janjopi e deixa os filhos: Rodrigo Eduardo Janjopi e Ricardo Alexandre Janjopi. Seu sepultamento deu-se no dia 3/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JOSÉ ARCENIO DORT faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Alice da Fonte Dort e deixa os filhos: Ana Claudia Dort Barros e José Arcenio Dort Junior. Seu sepultamento deu-se no dia 3/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

CELINA LEÃO RIBEIRO SILVA faleceu aos 70 anos de idade. Era casada com o sr. Antonio Leão da Silva e deixa os filhos: Giovana, Joziani e Gilvandro. Seu sepultamento deu-se no dia 3/7/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para o crematório Parque Jardim da Paz.

JACINTHA RODRIGUES DOS SANTOS FRANÇA faleceu aos 94 anos de idade. Era viúva do sr. Jurandyr França e deixa o filho Gersonny. Seu sepultamento deu-se no dia 3/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.