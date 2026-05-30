Mortes desta sexta-feira, 29, em Rio Preto

YVETTE WADY NAJM faleceu aos 94 anos de idade. Era viúva do sr. Alfredo Najm e deixa os filhos: Rosele, Roberto Alfredo e Ricardo Alfredo. Seu sepultamento deu-se no dia 29/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JANDYRA ANGELOTTI RINALDI faleceu aos 92 anos de idade. Era viúva do sr. Oswaldo José Rinaldi e deixa os filhos: Luis Cesar (falecido) e José Antonio (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 29/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NIVALDO ANTONIO FIN faleceu aos 64 anos de idade. Deixa o filho Willian Francis Fin. Seu sepultamento deu-se no dia 29/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

ANA GIROTO BORTOLOTO faleceu aos 96 anos de idade. Era viúva do sr. Antonio Pissuto Bortoloto e deixa os filhos: Antonio Martins, José Carlos, Maria José, Marta, Sonia e Janete. Seu sepultamento deu-se no dia 29/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Guapiaçú para o mesmo cemitério.