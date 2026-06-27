Mortes desta sexta-feira, 26, em Rio Preto

EDUARDO ALVES DA SILVA faleceu aos 76 anos de idade. Era casado com a sra. Sebastiana Luci Neves Alves da Silva e deixa os filhos: Eduardo Neves e Vinicius Neves. Seu sepultamento deu-se no dia 26/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

SHIROKO NARUMI faleceu aos 89 anos de idade. Era viúva do sr. Hanaoka Nauruni e deixa os filhos: Eduardo e Nadia. Seu sepultamento deu-se no dia 26/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MANUEL RUIZ GARCIA faleceu aos 91 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 26/6/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NAIR GIANELLY STOPPA faleceu aos 37 anos de idade. Deixa o filho Antonny Stoppa Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 26/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Funerária Ozanam em Catalão para o cemitério Jardim São Pedro em Catalão.

JOSÉ ANTONIO RODA faleceu aos 83 anos de idade. Era casado com a sra. Aparecida Miranda Barbosa e deixa os filhos: Wagner Antonio e José Antonio. Seu sepultamento será hoje, 27/6/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.