Mortes desta sexta-feira, 24, em Rio Preto

HELIO APARECIDO CUPARI faleceu aos 80 anos de idade. Era casado com a sra. Nadir Lopes Cupari e deixa os filhos: Helio Renato e Alexandra. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Municipal de Bady Bassitt para o mesmo cemitério.

OSVALDO MARENGONI faleceu aos 89 anos de idade. Era viúvo da sra. Luzia Telles Marengoni e deixa os filhos: Osmar Antonio e Osmar Osvaldo. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NANCY RODRIGUES AFFINI faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Euteucle Affini e deixa os filhos: Paulo Estevão Affini (falecido) e Nanci Priscila Affini. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS faleceu aos 56 anos de idade. Era casado com a sra. Daniele Menezes dos Santos e deixa os filhos: Caroline, Isabele e Gabriele. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

JOAQUIM GONÇALVES SOBRINHO faleceu aos 67 anos de idade. Era casado com a sra. Leila Marcia Caldeira Gonçalves e deixa os filhos: Ranieri Tadeu, Lisiene Samara e Leonardo. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

OSVALDO COSTA FARIA faleceu aos 79 anos de idade. Era viúvo da sra. Madalena Careno Faria e deixa os filhos: Yara Costa, Israel Costa e Ivanete Costa. Seu sepultamento deu-se no dia 24/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.