Mortes desta sexta-feira, 24, em Rio Preto

ANTONIO DAVID FAQUIM faleceu aos 88 anos de idade. Era casado com a sra. Marlene Lucato Faquineli Faquim e deixa os filhos: Antonio Carlos, Nara Cristina e Mara Adriana. Seu sepultamento deu-se no dia 23/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

HELENO CORDEIRO LIMA faleceu aos 86 anos de idade. Era casado com a sra. Ivone Fermino Lima e deixa a filha Denise de Lima Rosa. Seu sepultamento deu-se no dia 24/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

HELIO RUIZ CASTILHO faleceu aos 74 anos de idade. Era casado com a sra. Terezinha Bellamoglie Ruiz e deixa os filhos: Rogerio, Viviane e Gustavo. Seu sepultamento deu-se no dia 24/4/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NELLY HAKIME SILVA faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Wanderley Silva e deixa os filhos: Mara Cristina e Eanderley Silva Junior. Seu sepultamento deu-se no dia 24/4/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA LUCIA DE FREITAS faleceu aos 86 anos de idade. Era viúva do sr. Antonio Carlos da Costa Melo e deixa a filha Maria Lucia Manhães dos Reis Piedade. Seu sepultamento deu-se no dia 24/4/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capela do Jardim da Paz para o crematório Parque Jardim da Paz.