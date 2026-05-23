Mortes desta sexta-feira, 22, em Rio Preto

ANTONIO BOLZONI faleceu aos 79 anos de idade. Deixa os filhos: Roseli Cristina, Sandra Valéria e Antonio Márcio. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Municipal de Cedral para o mesmo cemitério.

TIAGO PINHEIRO DE ALMEIDA faleceu aos 46 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

DORIVAL CUSTODIO DA SILVA faleceu aos 75 anos de idade. Era casado com a sra. Maria de Lourdes da Silva e deixa os filhos: Alex Sander, Ed Carlos e Daniela Custodio. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ALCIMAR BRAZ DE SOUZA faleceu aos 34 anos de idade. Era casado com a sra. Maria de Lourdes Paulo de Sousa e deixa o filho Arthur Paulo. Seu sepultamento será hoje, 23/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório residência para o cemitério Nossa Senhora da Conceição-PB.

FLORISVALDO NUNES faleceu aos 83 anos de idade. Era casado com a sra. Maria da Conceição Nunes e deixa as filhas: Valdirene Maria, Valdineia Maria, Vania Maria e Viviam Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.

IRINEU DAMIANI faleceu aos 81 anos de idade. Era casado com a sra. Aparecida Guimarães Damiani e deixa as filhas: Maria Lucia, Ana Lucia e Vera Lucia. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RITA DE CASSIA TRANQUILLE DA SILVA faleceu aos 71 anos de idade. Era viúva do sr. Mario Luis da Silva e deixa as filhas: Patricia, Fabiana e Eliandra. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO faleceu aos 90 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

CIRO FRIAS SILVA faleceu aos 84 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 21/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério da Ressurreição.

DIVINA MARIA LUZIA SANTANA faleceu aos 83 anos de idade. Era casada com o sr. José Antonio Santana. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

MARCIA MARIA FERRARI faleceu aos 79 anos de idade. Deixa os filhos: Clarita, Marcio e Sarita. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

NAZILTA ROSA DE BRITO faleceu aos 54 anos de idade. Era casada com o sr. Claudinei da Silva e deixa os filhos: Itamara, Igor Junior e Iriam. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério São João Batista.

JOAQUIM DA COSTA FILHO faleceu aos 63 anos de idade. Deixa os filhos: Daniele e Danilo. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ROSILENE DE SOUZA COSTA faleceu aos 56 anos de idade. Era casada com o sr. Edimelson Costa e deixa os filhos: Amanda, Wesley, Gabriel e João Pedro. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RENATO ALVES MAGALHÃES faleceu aos 53 anos de idade. Deixa os filhos: Maria Carolina, Tuani Daniela e Mateus. Seu sepultamento deu-se no dia 22/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.