Mortes desta sexta-feira, 1º, em Rio Preto

LUCAS CARRILHO ALVES Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério São João Batista.

DAVI CARRILHO ALVES Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério São João Batista

EUCLIDES SHIGUEIUKI SHIGUEOKA faleceu aos 71 anos de idade. Deixa os filhos: Eder e Tania. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Dracena para o mesmo cemitério.

LUIZ CARLOS CONFORTINI faleceu aos 72 anos de idade. Era casado com a sra. Cleusa Conde Confortini e deixa a filha Alessandra de Cassia Confortini de Sales. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ROSA MARIA MIRANDA DA SILVA faleceu aos 47 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Engenheiro Schmitt para o mesmo cemitério.

ZULMIRA LUCAS DA SILVA faleceu aos 89 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

VALDOMIRO SEBASTIÃO DE MATOS faleceu aos 75 anos de idade. Era casado com a sra. Luzia Aparecida Batista de Matos e deixa os filhos: Michel Batista de Matos e Maikon Batista de Matos. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO FRANCISCO JOANELI faleceu aos 58 anos de idade. Era casado com a sra. Marta Maria Gomes Joaneli e deixa as filhas: Vittoria Gomes Joaneli e Helloisa Gomes Joaneli. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANDERSON MAURICIO GOMES faleceu aos 47 anos de idade. Era casado com sra. Leosita Mauricio de Melo Gomes e deixa a filha Mariana Mauricio de Melo Gomes. Seu sepultamento deu-se no dia 30/4/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.