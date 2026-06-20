Mortes desta sexta-feira, 19, em Rio Preto
GERALDA DA MATA JUNQUEIRA faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Genesio de Paula Junqueira e deixa os filhos: Magali Junqueira de Azevedo, Katia da Mata Junqueira e Renato Junqueira. Seu sepultamento deu-se no dia 19/6/2026 às 13h30, saindo seu féretro do velório Memorial Ribeirão Preto para o cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.
WILLIAM VILLARON DE BRITO faleceu aos 87 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 18/6/2026 às 9h30, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.
JOSÉ GANZELLA faleceu aos 78 anos de idade. Era viúvo da sra. Josefa Moreno Ganzella e deixa as filhas: Luciana Cristina e Sandra Regina (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 18/6/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
ANGELINA CANDIDA DA SILVA faleceu aos 70 anos de idade. Deixa os filhos: Ellen Cristina, Piter Henrique e Carlos Henrique. Seu sepultamento deu-se no dia 18/6/2026 às 12h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES FERREIRA faleceu aos 62 anos de idade. Era casado com a sra. Nadir de Fatima Severiano Ferreira e deixa o filho Gabriel. Seu sepultamento deu-se no dia 20/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
CELINA G. DE FREITAS NASCIMENTO faleceu aos 80 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 19/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.