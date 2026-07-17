Mortes desta sexta-feira, 17, em Rio Preto

CELESTINA AMARANTE DE SOUZA faleceu aos 77 anos de idade. Era casada com o sr. Joselino Miranda de Souza e deixa os filhos: Cristiane, Luiz Carlos (falecido), Elaine, Francisco (falecido) e Gisele. Seu sepultamento deu-se no dia 17/7/2026 às 17h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.

LUCINDA RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA faleceu aos 92 anos de idade. Era viúva do sr. Augusto Alves de Oliveria e deixa os filhos: Carlos Alberto, Sueli Terezinha, Luis Carlos (falecido) e Francisco (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 16/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FLORISWALDO FIORIN faleceu aos 91 anos de idade. Era casado com a sra. Sonia Ribeiro Fiorin e deixa as filhas: Renata e Rogéria. Seu sepultamento deu-se no dia 16/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ANTONIO MANOEL GONZALES SOTELLO faleceu aos 80 anos de idade. Deixa os filhos: José Abdo e Luciana. Seu sepultamento deu-se no dia 16/7/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

VALDIVINA SEVERIANO DA COSTA faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva do sr. Ademar Bertolino da Costa e deixa os filhos: Luiz Perpetuo da Costa, Maria Inês da Costa Côrte e Marineide Perpetua da Costa Lima. Seu sepultamento deu-se no dia 17/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

DELVINA DE MELLO NAIME faleceu aos 96 anos de idade. Era viúva do sr. Marcolino Naime e deixa os filhos: José Roberto Naime, João Carlos Naime (falecido), Luis Eduardo Naime e Paulo Antonio Naime. Seu sepultamento deu-se no dia 16/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LUCAS ALBANO ZANQUINI DE ALMEIDA. Seu sepultamento deu-se no dia 16/7/2026 às 18h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

ISABEL CRISTINA CORDIOLI AGOSTIN faleceu aos 60 anos de idade. Era viúva do sr. Edgar Agostin e deixa os filhos: Bruno Cordioli Agostin e João Vitor Cordioli Agostini. Seu sepultamento deu-se no dia 17/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Paróquia Menino Jesus de Praga para o cemitério da Quarta Parada.

MARCOS AUGUSTO DE SOUZA faleceu aos 61 anos de idade. Deixa as filhas: Katia Barbosa de Souza Novaes e Talita Malengo de Souza. Seu sepultamento deu-se no dia 17/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

VALDIR ANTUNES DO PRADO faleceu aos 67 anos de idade. Deixa os filhos: Valdir de Matos Prado, Viviane de Matos Prado, Gabriel de Matos Prado e Mateus de Matos Prado. Seu sepultamento deu-se no dia 17/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.