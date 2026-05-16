Mortes desta sexta-feira, 15, em Rio Preto

MARIA GOMES BUZOLLO faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Acacio Buzollo e deixa os filhos: Valmir, Tania Mara, Rita de Cassia e Maria Cristina (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 15/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA MADALENA PISSOLATO MANOEL faleceu aos 61 anos de idade. Era casada com o sr. José Laurindo Manoel e deixa os filhos: Fabio e Felipe. Seu sepultamento deu-se no dia 15/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Municipal de Fernandopolis para o mesmo cemitério.

EDISON RODRIGUES faleceu aos 62 anos de idade. Era casado com a sra. Tania Regina Rodrigues e deixa os filhos: Eliezer Renato Rodrigues e Eliziano Franciele Rodrigues. Seu sepultamento deu-se no dia 15/5/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

CEZAR BENEDITO DE OLIVEIRA faleceu aos 66 anos de idade. Era viúvo da sra. Deise Lucide dos Santos Oliveira e deixa os filhos: Tatiane Lucide de Oliveira de Brito, Cezar Benedito de Oliveira Junior, Leonardo Cezar de Oliveira e Francielle Lucide de Oliveira Carvalho. Seu sepultamento será hoje, 16/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ANNA ISSO VITTIOLI faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. Cilso Bittioli e deixa a filha Sirlei Aparecida. Seu sepultamento será hoje, 16/5/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório Municipal de Guapiaçú para o mesmo cemitério.