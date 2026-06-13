Mortes desta sexta-feira, 12, em Rio Preto

JOSÉ BARROS DA SILVA faleceu aos 68 anos de idade. Era casado com a sra. Neuci Alves Modesto. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.

JESUS GREGORIN faleceu aos 87 anos de idade. Era viúvo da sra. Mariza Soares Marinho Gregorin e deixa o filho Raul Marinho Gregorin. Seu sepultamento deu-se no dia 10/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

ANTONIO CARLOS RETTONDIM faleceu aos 78 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

JOSÉ DE JESUS JUNIOR faleceu aos 78 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 13h30, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

LORINETE DOS SANTOS SOUZA faleceu aos 25 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 10/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o cemitério da Ressurreição.

LUAN ALEXANDRE FERNANDES faleceu aos 31 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

NATAL POLIZELI faleceu aos 73 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

NEWTON PARRA faleceu aos 80 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o cemitério São João Batista.

PASCHOAL SURMANI faleceu aos 96 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 10/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

VERA DE MATOS SILVA faleceu aos 71 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JULITA DOS SANTOS faleceu aos 84 anos de idade. Seu sepultamento será no dia 13/6/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Memorial Parque - Maceió-AL para o mesmo cemitério.

LEONILDA DE LIMA DA SILVA faleceu aos 73 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MARIA APARECIDA DE MIRANDA faleceu aos 80 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA COSTA faleceu aos 73 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 11/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Bady Bassitt para o mesmo cemitério.

LUIZ ANTUNES DE BEM faleceu aos 85 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 12/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

PASCHOALINA FREDER AMANCIO faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva do sr. Sebastião José Amancio e deixa os filhos: Sandra, Sueli e Sergio (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 12/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.