Mortes desta sexta-feira, 10, em Rio Preto

WALDEMIR BORTOSSE faleceu aos 75 anos de idade. Deixa os filhos: Tânia Rosa, Luciano Rodrigo e Roberta (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 10/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Uchôa.

ALAN KARDEC GUALBERTO TEIXEIRA faleceu aos 79 anos de idade. Era casado com a sra. Ilda Gusmão Teixeira e deixa os filhos: Eder, Marilei Cassia, Josue Gualberto, Marilisa Gualberto, Marcio Rogerio, Silvia Elena e Leia Marcia. Seu sepultamento deu-se no dia 10/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

JOSÉ CASSIANO MONTEIRO faleceu aos 82 anos de idade. Deixa os filhos: Marcia, Marcio José, Marcos Paulo, William e Rebert Cassiano. Seu sepultamento deu-se no dia 10/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA CRISTINA PEREIRA SALVADOR faleceu aos 70 anos de idade. Deixa as filhas: Isabela e Mariana Salvador. Seu sepultamento será hoje, 11/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério de Nova Granada.

MARIO BAPTISTA TONOLLI faleceu aos 100 anos de idade. Era casado com a sra. Aparecida Nogueira Tonolli e deixa os filhos: Silvia Helena e Sebastião Paulo. Seu sepultamento deu-se no dia 10/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO MORAIS faleceu aos 92 anos de idade. Era viúvo da sra. Aparecida de Freitas Morais e deixa os filhos: Denilvo, Denilse e Denilza. Seu sepultamento deu-se no dia 9/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Bady Bassitt.

MARIA ODETE GONÇALVES BATISTA faleceu aos 84 anos de idade. Deixa as filhas: Cecilia Rosana e Renata Luzia. Seu sepultamento deu-se no dia 9/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ESPEDITO LUIZ DEOLINDO SARAIVA faleceu aos 62 anos de idade. Era casado com a sra. Tania Bernadete de Simoni Laurindo Saraiva e deixa os filhos: Vinicius Deolindo Sales Saraiva e Thaynara de Simoni Laurindo Deolindo Saraiva. Seu sepultamento deu-se no dia 9/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Jaci.

ROSA VERONICA DA COSTA faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Nicodemos Luiz da Costa e deixa o filho Wilson. Seu sepultamento deu-se no dia 10/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FRANCISCO FABRI ZARA faleceu aos 64 anos de idade. Deixa os filhos: Juliana Miguel Zara da Silva, Jucilene Miguel Zara da Silva e Julio Cezar Miguel Zara. Seu sepultamento deu-se no dia 9/7/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.