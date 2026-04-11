Mortes desta sexta-feira, 10, em Rio Preto

IZAURA BENTO MARQUEZE faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Francisco Marqueze e deixa os filhos: Cledenecyr Aparecida, Santino Lourival, Sival Antonio, Cleudecir Maria e Cleudenir Eleni. Seu sepultamento deu-se no dia 10/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RICARDO BARROS LIEBANA faleceu aos 45 anos de idade. Era casado com a sra. Viviane Marcela do Carmo Liebana e deixa os filhos: Pedro Ricardo Liebana e João Ricardo Liebana. Seu sepultamento deu-se no dia 10/4/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.