Mortes desta segunda-feira, 6, em Rio Preto

JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA faleceu aos 40 anos de idade. Deixa os filhos: Kamily Bandeira Fernandes Teixeira e Kauã Bandeira Fernandes Teixeira. Seu sepultamento deu-se no dia 5/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para o crematório Parque Jardim da Paz.

SEBASTIÃO DALQUIRANIS ALVES faleceu aos 73 anos de idade. Deixa os filhos: Maira Alessandra e Marlon Alex. Seu sepultamento deu-se no dia 5/7/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

CLEIDE APARECIDA FARIA faleceu aos 52 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 5/7/2026 às 13h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ZENAIDE SABADIN FAVARON faleceu aos 87 anos de idade. Era viúva do sr. Alberto Luiz Favaron e deixa os filhos: Edson Aparecido Favaron (falecido), Edna Aparecida Favaron, Edneu Aparecido Favaron e Edmilson Aparecido Favaron. Seu sepultamento deu-se no dia 4/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ORLANDO ARIAL faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Laura Amoroso Arial e deixa os filhos: Marcelo Graziela. Seu sepultamento deu-se no dia 5/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Ibirá para o mesmo cemitério.