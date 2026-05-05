Mortes desta segunda-feira, 4, em Rio Preto

RANDAL DE OLIVEIRA faleceu aos 69 anos de idade. Era casado com a sra. Angela Maria Cavallaro de Oliveira e deixa o filho Rafael. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

FRANCISCA RUIZ MENANDRO faleceu aos 94 anos de idade. Era viúva do sr. Agenor Menandro e deixa os filhos: Maurilho, Marli, Marlene, Marlinei e Marcos José. Seu sepultamento deu-se no dia 4/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NILZA MARIA DOS SANTOS FRANCO faleceu aos 76 anos de idade. Era viúva do sr. Pedro Franco e deixa os filhos: Robson Marcelo e Luciano. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ELVIRA SALEME YAZIGI faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Farid Abdo Yazigi e deixa os filhos: Marcos Farid, Marcela (falecida) e Marcel (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

ANTONIO BOLINI faleceu aos 69 anos de idade. Era casado com a sra. Marli Aparecida Olivia Bolini e deixa os filhos: Rafael Oliva Bolini e Erika Cristina Oliva Bolini Alves. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Cedral.

VALMIRA MARIA CARDOSO faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. João Cardoso. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Mirassolândia para o cemitério de Santa Fé do Sul.

ROSARIA DE MARIA FERNANDES DA SILVA faleceu aos 57 anos de idade. Era casada com o sr. Marcelo da Silva e deixa o filho João. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA faleceu aos 67 anos de idade. Era casado com a sra. Giovani Gonçalves Rodrigues de Oliveira e deixa os filhos: Thiago Caetano e Tatiana Caetano. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

PAULO MOACIR FERREIRA faleceu aos 85 anos de idade. Era viúvo da sra. Ivany Peloi Ferreira e deixa os filhos: Fernando e Paulo. Seu sepultamento deu-se no dia 4/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MEDEA KELLY GARUTTI ZAGO faleceu aos 46 anos de idade. Era casada com o sr. Fabio Eduardo Zago e deixa as filhas: Maria Eduarda e Alice Manuela. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

CLAUDEMIR FRANCISCO MENDES faleceu aos 58 anos de idade. Deixa os filhos: Jenniffer, Patrick e Allicia. Seu sepultamento deu-se no dia 3/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SONIA MARIA NOGUEIRA faleceu aos 73 anos de idade. Era casada com o sr. Deolindo Cassiano Nogueira e deixa os filhos: Rita de Cassia, Reinaldo Cassiano e Helaine Cristina. Seu sepultamento deu-se no dia 2/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

MARIA BERNADETE LEUTERIO BENTO faleceu aos 81 anos de idade. Deixa os filhos: Sueli Aparecida, Mauro César, Marisa Perpetuo e Márcia. Seu sepultamento deu-se no dia 2/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Municipal de Mirassol para o mesmo cemitério.